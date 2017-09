Chelo García Cortés monta el número en el vuelo Barcelona-Madrid Chelo García Cortés durante su polémico vuelo. / Telecinco La periodista tuvo que volar en clase turista con su perra, cuando ella había pedido Business, manifestando su enfado a la tripulación EL NORTE Viernes, 15 septiembre 2017, 13:18

Chelo García Cortés, una de las colaboradoras del programa estrella de Telecinco, 'Sálvame', no suele regalar a la audiencia demasiados titulares, aunque cuando lo hace no se olvidan fácilmente. Además, el propio programa en el que ella trabaja suele molestarla produciendo el consiguiente enfado en la periodista.

En esta ocasión, el programa ha conseguido unas imágenes del cabreo que se agarró Chelo el pasado 9 de septiembre cuando volaba de Barcelona a Madrid. Fue a facturación y pidió un 'upgrade' para viajar en Business y así tener un asiento libre al lado para estar con su perra Maggie, que iba con ella en un transportín, según recuerda 'Bekia'.

Pero no sucedió como ella lo tenía planeado, ya que al subir al avión se percató que tenía asiento turista y que, a su lado, había un señor, por lo que se quejó a una azafata: «Es que he pedido 'upgrade' y no lo han hecho, diciendo que venía 'Business Club' completo y es mentira. Entonces, ahora llamaré y haré la queja porque me han dicho que 'Business' venía lleno y es mentira». El episodio concluyó con la periodista en la cola del avión y la salida del avión demorada.

Al ver el vídeo en 'Sálvame', Chelo comentó: «Siempre voy en turista, pero tengo una tarjeta que por número de vuelos a veces puedo pedir el 'upgrade', y lo pedí ese día. No lo hago siempre, he venido en turista, sin ningún problema. No hay nadie de la compañía Iberia que diga de mí que soy una persona maleducada» y añadió: «Al final, me pasaron a dos asientos. Llevaba a Maggie conmigo y tenía al lado a un señor que miraba mal a mi perra, y antes de que muerdan a mi perra, yo cambio a mi perra».