Charlotte Caniggia y su asombroso cambio físico Charlotte Caniggia en su etapa de 'GH Vip' y a la derecha en la actualidad. / Telecinco/Instagram La concursante de 'Gran Hermano VIP 4' ha adelgazado de una manera exagerada

Charlotte Caniggia fue una de las concursantes de 'Gran Hermano VIP' en su cuarta edición. La argentina se convirtió en una de las participantes más populares, a pesar de ser una gran desconocida al comienzo del reality. La joven, rápidamente, comenzó a realizar trastadas junto a Belén Roca con quien mantuvo la amistad fuera de la casa y, sobre todo, a raíz de que Belén mantuviera un breve romance con el hermano de Caniggia.

Charlotte siempre se posicionó a favor de las operaciones estéticas, pero por lo que parece esa afición se le ha ido de las manos. Consciente de tener un buen físico, no deja de subir imágenes suyas en las que parece que ha adelgazado de una manera alarmante, según recoge 'Bekia'.

En ellas se puede apreciar cómo el parecido entre su estado y el que presentaba cuando concursó en 'Gran Hermano VIP 4' nada tiene que ver. Ahora, cuenta con una cintura diminuta y unos brazos que parecen romperse. A pesar de ello, parece seguir encantada con su cuerpo. Relacionado con este tema, Kiko Hernández ha contado en su blog que en las entrevistas que la joven concede a medios extranjeros comenta: «No voy al gimnasio, para nada. No me gusta ir al gimnasio, ¡prefiero operarme! Y ya está, me sacan la grasa de una. Mi mamá dice que la gente que está aburrida va al gimnasio».

Según Kiko, la joven solamente ha cambiado un hábito que le hacía ganar peso: «Ahora estoy más flaca porque no estoy tomando alcohol. No es que fuera alcohólica, pero disfruto del alcohol».