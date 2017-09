Chabelita vuelve con Alberto Isla Chabelita en un programa de Telecinco. / Telecinco La hija de Isabel Pantoja ha sorprendido a todos con esta decisión ya que no ha pasado ni un mes de su separación de Alejandro Albalá EL NORTE Jueves, 28 septiembre 2017, 21:04

Chabelita no ha tardado demasiado en volver a tener ocupado el corazón. No ha pasado ni un mes de su separación de Alejandro Albalá (del que aún no se ha divorciado), ya ha encontrado consuelo en el padre de su hijo, Alberto Isla.

Si hace unos días Albalá acudió al plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de su separación, Chabelita ha hecho lo propio, pero ha optado por confesarse en una entrevista para la revista 'Lecturas', en la que ha comentado: «Alberto y yo estamos en un momento muy bonito, viendo a ver qué pasa. Siempre he tenido buena relación con él, somos iguales, nos lo contamos todo y, sobre todo, somos padres. Nuestro hijo es lo primero» y añade: «Cuando rompí con Alejandro empecé a hablar con Isla. Ha cambiado muchísimo en todo, me siento muy arropada con él. Me refugio en las personas que sé que me quieren y quiero».

Parece que Chabelita ha olvidado las cosas feas que se han dicho, en el pasado. «Él reconoció que había tonteado con otras chicas, pero no me consta que haya sido infiel», asegura a la vez que cuenta que no tiene miedo de que vuelva a pasar.

La hija de Isabel Pantoja también ha tenido palabras para Albalá al que dice que dejó la primera vez porque no quería ni estudiar, ni trabajar. «Mi madre puso a Alejandro entre la espada y la pared. Le preguntó que de qué vivía, si él pagaba algo y que dónde estaba el dinero que había ganado su madre hablando mal de mí».

Isa quiere dejar claro que el santanderino nunca le ha querido. «Ha estado y está obsesionada conmigo. Yo era su tabla de salvación. He aguantado porque estaba enamorada. Él volvía conmigo por costumbre», señala.