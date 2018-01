Chabelita, sobre su madre: «Lleva una vida triste, me da pena» Chabelita en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco Acudió a 'Sábado Deluxe' donde habló de lo poco que sale Isabel Pantoja de Cantora EL NORTE Lunes, 15 enero 2018, 13:14

Chabelita acudió la pasada semana a 'Sábado Deluxe' para hablar, entre otros temas, de las razones que la llevaron a no pasar la Navidad con su madre, según recoge el portal 'Bekia'.

Chabelita comentó que ella propuso pasar la Nochevieja en el Rocío, todos juntos, para que, de esta manera, su madre saliera algo de Cantora. Pero Kiko Rivera no podía ir por motivos profesionales, aunque ella ha asegurado que sí iba a ir a cenar con la tonadillera, que iban a ser solo cuatro horas, pero al final Isabel Pantoja no aceptó la propuesta, además le dijo que no quería ver a Isla en Cantora, por lo que Chabelita optó por pasar la Navidad lejos de su familia, aunque entiende que su madre esté reticente con su pareja: «De ese tema no hemos vuelto a hablar, es mejor que pase el tiempo, si no, me sacaría cosas que ha dicho Alberto».

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado sobre cómo es la vida de su madre y ésta ha contestado: «Lleva una vida triste, me da pena. No sale de casa, ve películas, series...». A continuación, el programa puso imágenes del concierto de su madre en Gran Canaria, momento en el que la joven se vino abajo y no pudo contener las lágrimas diciendo: «Cuando dicen que vendo a mi madre ella se lo cree».