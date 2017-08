Chabelita Pantoja y Kiko Hernández, enfrentados El colaborador de 'Sálvame', Kiko Hernández. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' insiste en que la hija de Isabel Pantoja podría estar embarazada EL NORTE Jueves, 3 agosto 2017, 19:38

Un nuevo frente de batalla parece que se le ha abierto a Chabelita Pantoja con uno de los colaboradores de 'Sálvame'. En esta ocasión, la hija de Isabel Pantoja medirá sus fuerzas con Kiko Hernández. Todo tuvo su origen en una noticia que dio el colaborador y por la que afirmaba que la joven estaba embarazada. El comentario no le gustó demasiado a Isa que le avisó de que tomaría acciones legales si continuaban las noticias sobre «el inventado embarazo». No obstante, Kiko, en vez de calmarse, dio nuevos datos sobre el presunto estado de buena esperanza, según recoge Informalia.

Todo este cruce de opiniones comenzó el pasado viernes, cuando Kiko aseguró que Isa «esperaba un hijo de Alejandro Albalá al 99,9%». Al ver la noticia, Chabelita dijo que emprendería acciones legales. A pesar de todo, Kiko siguió a lo suyo y ayer ponía sobre la mesa nuevas pruebas: «Chabelita estaba embarazada, fue al sagrado corazón de Sevilla hace tres semanas a las doce de la noche con un sangrado. Estaba embarazada pero las cosas de la vida pues son así, la naturaleza es así, pero que hace tres semanas estaba embarazada», contaba Kiko que añadía: «Ha tenido problemas muy graves, el manchado no quiere decir que no lo tenga. A fecha de hoy yo no te puedo decir al 100%, pero hasta hace dos días estaba embarazada. Mi fuente me dijo que tenía un riesgo».