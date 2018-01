Chabelita estrena canal propio en MTMAD Chabelita promociona su nuevo canal en MTMAD. / Telecinco La hija de Isabel Pantoja se ha mudado a Cádiz para vivir con Alberto Isla EL NORTE Viernes, 26 enero 2018, 12:40

Chabelita acudía hace unos días al plató de 'Sábado Deluxe' para contar los problemas que había tenido con su madre en Navidad y con su hermano, y todo por haber retomado su relación con Alberto Isla, que parece que no encaja demasiado bien en Cantora.

Estas diferencias con su familia son las que han provocado que dé un giro de 360 grados a su vida, y para empezar la podremos ver todos los días en su canal de MTMAD al que ha bautizado con el nombre de 'Soy como soy'. Un comienzo que coincidirá con su mudanza de Madrid a Cádiz donde ha previsto comenzar a ser otra: «La verdad es que estoy súper contenta en Madrid, pero he vuelto con Alberto y el planteamiento ha cambiado. Él es de Cádiz, y pensando también en su familia y la mía y en no hacerle pasar por tantos viajes al niño, pues hemos decidido mudarnos allí», ha comentado para 'Outdoor', de Telecinco.

Chabelita tiene claro lo que busca: «Pues espero una estabilidad por fin. Eso es lo que me encantaría, ya he conseguido lo que es mi familia, mi entorno, y ahora lo que quiero es sentir que tenemos una casa y que mi familia y la familia de Alberto pueda venir a nuestra casa a vernos, no que tengamos que ir nosotros». Sobre su nuevo programa señala que «yo quiero enseñar mi día a día, mi vida, mis amistades, mi entorno... La gente sabe cosas de mi vida y mi intimidad por lo que cuentan otros, eso es algo que yo no puedo controlar, pero espero que con este canal, como soy yo la que crea el contenido, tenga la oportunidad de que vean lo que a mí me apetece enseñar: una Isa más cercana que va a llevar la cámara en el bolso a todos sitios y a ponerla en el salón de mi casa».

Ese día a día es muy similar al de cualquier madre: «Sí, porque aunque la gente no se lo crea, eso es básicamente mi día a día. Casi no salgo de casa, si eso para comer, las cosas de casa las hago por la mañana y por la tarde, como ya viene el niño, toda mi atención es para él, para jugar, encargarme de su baño, darle la cena y a dormir, así que formará parte de las cosas que enseñe».

También quiere dejar claro que aunque le gusta mucho ir de fiesta, en muchas ocasiones prefiere quedarse en casa: «Es que salir de fiesta me encanta. Pero lo cierto es que sólo salgo si tengo amigas animándome a salir, ahora por ejemplo estoy en una etapa en la que no salgo mucho. En verano sí, porque el niño no tiene colegio y no tengo la responsabilidad de tenerme que levantar temprano, pero ahora... antes que salir de fiesta prefiero quedarme en el sofá viendo series o buscando ideas para mi canal, o para mis diseños de ropa», concluye.