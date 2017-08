Chabelita desmiente que esté embarazada Fausto, durante su intervención en 'Sálvame'. / Telecinco Fausto, ex de la hija de Isabel Pantoja, recordó que la joven le obligó a firmar un contrato de confidencialidad para que no hablara de ella EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 16:26

Kiko Hernández anunciaba hace unos días en 'Sálvame' que Chabelita había acudido a un hospital, supuestamente para realizarse la prueba del embarazo. También se llegó a comentar que podrían estar esperando a contarlo en una exclusiva, pero no ha sido así.

Ante tal avalancha de rumores, la abogada de Chabelita ha querido dejar claro que no está embarazada y en el caso de que sigan diciéndolo comenzarán a tomar medidas legales, según recoge Bekia.

Entre tanto lío, el que se ha colado en el plató del programa de Telecinco ha sido Fausto, el ex de Chabelita no ha perdido la ocasión para contar algunos rasgos de la personalidad de la hija de Isabel Pantoja: «Al mes y medio de empezar a quedar quiso que firmase un contrato de confidencialidad para que no hablara de ella. Yo no firmé ningún contrato aunque sí es verdad que existe».

El joven señaló que los que le rodean tienen que hacer lo que ella diga porque sino se enfada. También desveló cómo fueron sus primeros encuentros sexuales: «No me acuerdo de cuando nos acostamos por primera vez. No fue la primera noche pero sí de las primeras veces que quedamos».

Pero la sorpresa de la entrevista llegó cuando Fausto ha aseguró que en caso de ser cierto el embarazo, el bebé podría ser suyo: «Cuando tuvimos relaciones me preocupé, pero nunca le pregunté si tomaba algo», apuntó.