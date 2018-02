Cepeda y Roi protagonizan una escena polémica La polémica foto de Cepeda y Roi. / Instagram La imagen ha despistado a sus seguidores en las redes sociales EL NORTE Miércoles, 28 febrero 2018, 12:37

Cepeda y Roi, dos de los concursantes que más éxito han obtenido en la última edición de 'Operación Triunfo', se han convertido en dos grandes amigos, lo que ha llevado a llamarles el dúo Cepoi.

Desde que acabara el popular concurso han pasado mucho tiempo juntos, como lo han demostrado las numerosas fotografías y vídeos que han publicado en sus redes sociales demostrando lo mucho que se quieren y se divierten, aunque está vez han subido una imagen que ha calentado bastante el ambiente. En la mencionada fotografía, aparecen en la cama, sin camiseta y tapándose con las sábanas, junto con el comentario: «Buenos días #Cepoi», acompañado de un corazón azul.

Las críticas por la imagen no se han hecho esperar. Así numeros fans les han tachado de «Homófobos», mientras otros le defendían escribiendo «Cepeda y Roi con esas fotos de coña están dando visibilidad y representación al colectivo LGTB». En su caso elycia la individua (@zayndebnm) decía: «os explico: si cepeda no hubiera hecho comentarios homofobos dentro de la casa y roi no estuviera constantemente imitando a un gay con pluma, nos medio hubiera dado igual. la cosa es que lo hacen para burlarse».