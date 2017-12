Cepeda y Mireya repiten en las nominaciones de 'OT 2017' Cepeda y Mireya junto al presentador Roberto Leal. / TVE Amaia ha sido elegida favorita de la semana EL NORTE Martes, 5 diciembre 2017, 13:46

El pasado lunes se vivió una nueva gala de 'Operación Triunfo', que comenzó con todos los concursantes cantando 'Ain't no mountain high enought'. Pero la noche dio mucho más de sí. Entre las sorpresas que nos ofreció el programa, destacar que el próximo 9 de diciembre saldrán a firmar discos a tres ciudades de España y que entre ellos se encuentra el futuro representante de Eurovisión 2018, tal y como recoge 'Bekia'.

Tras las sorpresas de rigor, que no fueron pocas, se sucedieron las actuaciones. La intepretación de Roi no gustó demasiado al jurado por lo que éste le propuso para abandonar el concurso, de la misma manera que a Miriam. No obstante, al final el primero acabó salvándose, mientras que la segunda fue rescatada por los compañeros. De tal forma que los nominados fueron Cepeda y Mireya, que repiten.

Por otra parte, la favorita de la semana fue Amaia tras interpretar 'So what' de Pink.

Billete a Eurovisión

Una de las sopresa de la noche, la dio la organización al confirmar que uno de los participantes de 'Operación Triunfo 2017' se convertirá en el representante español para la próxima edición del Festival de Eurovisión.

Pero la sorpresa podría haber sido mayor de no haberse producido un fallo. Mientras el presentador anunciaba que la gala tenía dos grandes sorpresas, la aplicación oficial del programa ya desvelaba que uno de los concursantes sería el representante de Eurovisión 2018. No obstante, al comunicárselo Roberto Leal todos se quedaron de piedra, siendo difícil intuir si les hacía ilusión.