Cepeda le envía un poema de amor 'oculto' a Aitana

Los concursantes de 'Operación Triunfo' están en pleno desarrollo de sus proyectos discográficos, aunque algunos han podido hacer un paréntesis para disfrutar de la Semana Santa, como es el caso de Cepeda, que ha subido a las redes sociales varias imágenes en la que se le ve cantando en las calles de Treveris (Alemania) o en casas rurales. Lo que más llamó la atención fue la imagen en la que aparece junto a un perro, y más aún el texto en verso que le acompaña y que esconde una declaración de amor de Cepeda hacia Aitana, según recoge 'Ecoteuve'.

Sus fans se dieron cuenta que sumando la letra de inicio de cada verso nos daba como resultado el nombre de Aitana: «A veces, incluso siempre, tantas verdades asoman, ambiguas pero ciertas, nubladas pero claras, amad», escribió el cantante. Sus seguidores no tardaron en llenar las redes sociales con sus comentarios, lo que llevó al gallego a retirarlo.

Más tarde, publicó otra imagen con el texto: «Como siempre, de hoy me quedo con lo bueno. Con vosotros y con la gente que defiende sentimientos. Las críticas destructivas me han sudado, me sudan y me seguirán sudando la polla. Buena tarde a todos».

El gallego ha compartido en los últimos días varias imágenes en las que se le puede ver cantando en plena calle en Tréveris (Alemania) o realizando una escapada de lo más rural. Y entre excursión y excursión, Cepeda sorprendió a todos con una de las fotografías que colgó en su cuenta oficial de Instagram.