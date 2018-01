Cepeda expulsado de 'Operación Triunfo 2017', en su novena gala Cepeda, el último eliminado de 'OT 2017'. / TVE Aitana ha sido elegida favorita de la semana tras ser más votada por la audiencia que Alfred y Amaia EL NORTE Miércoles, 3 enero 2018, 12:00

Roi, de mote 'El sapoconcho', y Cepeda llegaron como nominados a esta novena gala de 'Operación Triunfo 2017'. Los dos gallegos vivían este momento con auténtica tristeza ya que se habían llevado muy bien a lo largo del concurso. Roi llegó a decir de su compañero: «Lo considero un pilar básico, es mi mejor amigo aquí dentro sin duda».

En el momento de las interpretaciones, Roi cantó 'When I Was your Man' de Bruno Mars consiguiendo emocionar a sus compañeros y al jurado. Uno de sus miembros, Mónica Naranjo le dijo: «Hace unas semana vi que le decías a los profesores refiriéndote a nosotros '¿qué mierdas quieren estos de mí?'. ¿Pues qué vamos a querer? Que lo hagas bien como hoy».

En el momento de las votaciones, la audiencia decidió dar sus votos a Roi, un 73%. De esta manera, Cepeda dejó de ser, lamentablemente para él, el interminable nominado.

En cuanto al favorito de la semana los tres concursantes más votados fueron Alfred, Amaia y Aitana, siendo la última la agraciada. A pesar de ganarse ese 'título' no parecía estar demasiado feliz, tras conocer la expulsión de Cepeda.

Esta ha sido la última vez que hemos podido ver como una concursante pasaba la pasarela como favorita únicamente elegida por la audiencia, ahora será el jurado el que de el visto bueno.