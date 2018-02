Cecilia Roth desvela que fue violada en Madrid La actriz argentina Cecilia Roth. / Luis Ángel Gómez La actriz argentina ha realizado esta impactante revelación muchos años después de que le ocurriera EL NORTE Jueves, 1 febrero 2018, 11:26

Una actriz se suma a las innumerables denuncias relacionadas con abusos sexuales, tanto en el ámbito internacional como el nacional. En este último caso, la protagonista es la actriz argentina Cecilia Roth, que se convirtió en chica Almodóvar tras trabajar en películas como 'Entre tinieblas'. En una entrevista para Andy Kusnetzoff ha confesado: «A mí me violaron en Madrid. Una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía, periodista, me olvidé su nombre, porque yo estaba en un momento muy malo», contó la actriz, que añadió: «Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y..., no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tenés ganas...', y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente».

En aquellos momentos, la argentina trató de eliminar ese episodio de su cabeza: «No me acuerdo el nombre. Lo bloqueé, es un periodista español. Siempre pensé: '¿Cómo era la cara de este tipo?' No me acuerdo. Mira el nivel de negación. Durante años no lo conté nunca (...) Y nunca más en la vida me volvió a llamar, por supuesto; él sí sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería, estaba claro. Me di cuenta y me dio tanta angustia que estaba guardado. Lo empecé a contar en terapia. ¡Qué raro! Ahora lo puedo decir, seguramente en otro momento no lo comentaba», concluye.