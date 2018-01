Cayetano Martínez de Irujo, enfrentado con su hermano Carlos Cayetano Martínez de Irujo. / El Norte No dejaron asistir a la cena de Nochebuena a la ex de Cayetano, Genoveva Casanova, ni a su actual novia, Bárbara Mirjan EL NORTE Miércoles, 10 enero 2018, 20:18

Dicen que Navidad es tiempo de paz y concordía, pues parece que en la casa de los Alba no se sigue esa máxima, ya que Cayetano Martínez de Irujo se ha encarado con su hermano Carlos al vetar a Genoveva Casanova, exmujer del primero y madre de sus dos hijos, tal y como recoge Bekia.

Genoveva Casanova no fue bien recibida a la cena de Nochebuena del Palacio de Liria porque, según Carlos Fitz-James Stuart: «Ya no es nada oficial en la familia». Esta decisión no gustó a Cayetano, que llegó a decir del comportamiento de su hermano: «Es miserable y muy chabacano todo lo que ha hecho Carlos. Mis hijos ya son mayores, tienen a sus amigos en España y no querían irse a México con su madre. Por eso, Genoveva optó por quedarse con nosotros y no íbamos a dejarla sola. Es la madre de mis hijos».

Ante la actitud de Carlos, la mexicana se quedó de piedra ya que hasta ese momento se había llevado muy bien con el hermano de su exmarido. Del mismo modo que no era nada, oficialmente, Genoveva, tampoco lo era la nueva novia de Cayetano, Bárbara Mirjan, por lo que tampoco fue aceptada y ante lo que Cayetano comentó: «Que se vete a la madre de mis hijos me parece alucinante, pero cuando también lo hizo con mi pareja, no di crédito. Lógicamente, le expliqué que él no es quién para juzgar mi vida y decidí declinar mi asistencia. Una pena porque todos mis sobrinos querían verme».