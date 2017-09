Jim Carrey empieza a preocupar El actor canadiense Jim Carrey. / Efe Su última entrevista fue una de las más extrañas que se le recuerdan EL NORTE Miércoles, 13 septiembre 2017, 14:11

Jimmy Carrey está atravesando un momento 'complicado' a tenor de las respuestas que está dando en las últimas entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación. Aunque él llama al momento que está viviendo 'fase espiritual', las reacciones y contestaciones que da está demostrando que parece más un actor que está 'ido'.

Según ha publicado 'ABC', el intérprete comentó, hace siete días en Venecia, que «hay un personaje que ha estado interpretándome toda mi vida, en realidad no soy yo» y también dijo: «No somos un yo, es una energía, un puñado de ideas sobre herencia y nacionalidad, sobre todas esas cosas que se supone que son un ancla para la existencia (...) pero en realidad no existes, solo eres ideas», apuntaba Efe.

En otra entrevista en la New York Fashion Week para 'E!' volvía a dar 'respuestas espirituales'. Jim Carrey se puso a girar sobre la reportera, Catt Sadler, y después inició un show que provocó que la periodista pusiera cara de no creerse lo que estaba viendo con una mueca que se ha hecho viral.

Entre las frases que pronunció el actor figuraban: «Yo no existo. Nuestro mundo no es nuestro mundo. No importamos, eso es una buena noticia» o «No me he vestido. No existo. Sólo hay cosas ocurren» o también «Quería encontrar la cosa más insignificante a la que poder unirme, así que aquí estoy».

Desde septiembre de 2015, Carrey había estado alejado de la prensa, después de que su novia Cathriona se quitara la vida.