Carmen Martínez-Bordiú recuerda su distanciamiento de Isabel Preysler Carmen Martínez-Bordiú. / Telecinco La nieta de Franco ha concedido una entrevista a Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame Deluxe' EL NORTE Lunes, 20 noviembre 2017, 12:55

Carmen Martínez-Bordiú fue la invitada estrella de la última entrega de 'Sábado Deluxe', programa al que acudió para hablar de las etapas más duras de su vida y aquellas que la han marcado, como es el caso de la llegada de su nueva pareja, el australiano Tim McKeague, o sobre la traumática separación que vivió junto a su primer marido, Alfonso de Borbón, según recoge 'Bekia'.

Pero sus comentarios no se quedaron ahí. También habló de su relación, o mejor dicho, de su distanciamiento con Isabel Preysler, que comenzó a raíz de una entrevista de Chábeli Iglesias, hija de Isabel Presyler, al programa 'Tómbola', produciéndose un encontronazo con los colaboradores, entre los que se encontraba Carmen Martínez-Bordiú.

Recuerda que Isabel Preysler nunca le recriminó que no le echará un cable a su hija, pero ella confiesa que debería haberlo hecho: «No actué con rapidez. Nunca hizo falta que me lo echara en cara, yo sé que no lo hice bien», comenta Bordiú que añade: «Si un hijo mío hubiera estado en la misma situación e Isabel no lo hubiera ayudado también me habría enfadado. Nunca llegamos a hablarlo pero fui yo la que me alejé porque supe que no había hecho bien».