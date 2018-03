Carmen Borrego presenta a su hija pequeña, Carmen Carmen Borrego y su hija Carmen, en la portada de 'Lecturas'. / Lecturas Ha seguido los pasos de su hermana Terelu, que hace unos días hacía lo propio con su hija EL NORTE Miércoles, 21 marzo 2018, 16:08

Hace unos días, Terelu Campos presentaba a su hija a través de una exclusiva en 'Hola!' tras cumplir los 18 años, y ahora, su hermana Carmen Borrego ha seguido el mismo camino. En esta ocasión, ha optado por la revista 'Lecturas' para presentar a su hija pequeña, Carmen, a la vez que muestra, por primera vez, su casa.

Carmen es hija del primer marido de Carmen Borrego, Francisco Almoguera, con quien estuvo casada dede 1987 hasta 1994. La joven todavía vive con su madre en la casa que ha mostrado en un extenso reportaje fotográfico.

Esta joven, de 25 años, terminó la carrera de Derecho hace dos años y se define como «una persona que no puede soportar una injusticia». Su madre no encuentra palabras para alabarla: «Su abuela está muy orgullosa de Carmen y yo como madre ¿por qué no voy a gritar a los cuatro vientos que tengo esta monada de niña? Tener una hija como Carmen y no poder enseñarla me parece muy duro».

Carmen Borrego siempre se ha mostrado como una mujer que lo da todo por su familia: «Si mis hijos tienen un problema saben que pueden descolgar el teléfono y contar con su madre», apunta.