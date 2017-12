Carme Chaparro desvela su enfermedad La presetadora de 'Noticias Cuatro 1', Carme Chaparro. / Cuatro La popular presentadora padece el síndrome de Menière EL NORTE Martes, 12 diciembre 2017, 18:16

El síndrome de Menière es una enfermedad crónica que quienes lo padecen escuchan un pitido constante en el oído. Algo bastante complicado de superar en el trabajo y, sobre todo, si te dedicas a la audición, como es el caso de Carme Chaparro, presentadora de 'Noticias Cuatro 1', que ha desvelado en su cuenta de Twitter que padece sídrome de Menière, un trastorno del oído interno.

La periodista aprovechó un reportaje que hablaba de cómo vivir con un pitido en el oído 24 horas al día y comentó: «Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse».

Tras esta declaración, Chaparro ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de los usuarios. Una de ellas era de su compañero de cadena Iker Jiménez. «No sabíamos esto. Le da aún más valor a tu coraje y positividad cotidianas. Ojalá se encuentre un remedio pronto. Un enorme abrazo desde La Nave», comentaba el presentador de 'Cuarto Milenio'.

El síndrome de Menière puede conllevar mareos severos, pérdidas de la audición, sensación de presión, o/y dolor en la zona. Es una enfermedad que padecen tres de cada mil españoles.