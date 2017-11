Carlota le envía un vídeo a José María pidiéndole explicaciones Carlota, exconcursante de 'GH Revolution'. / Telecinco La exconcursante de 'GH Revolution' le pide al murciano que hable para parar el linchamiento que está sufriendo ella y su familia EL NORTE Miércoles, 29 noviembre 2017, 17:47

El supuesto acoso sexual de José María a Carlota se ha convertido en el tema estrella en esta edición de 'Gran Hermano'. Los dos concursantes abandonaron la casa de Guadalix de la Sierra por órdenes de la dirección del programa, siendo el propio programa el que interpuso una denuncia contra el exconcursante, según recuerda el portal 'Bekia'.

Tras la publicación de varias informaciones sobre el tema en contra de José María, Carlota regresó a 'GH' sin dar explicaciones de lo ocurrido, pero dejando claro que sí había pasado algo por lo que no se podía pasar de largo. Pero del murciano se ha sabido muy poco.

Parecía que todo se había calmado, pero a raíz de la expulsión de Carlota por la audiencia, la concursante ha comentado que su eliminación se debe a algo que había sucedido semanas atrás con José María. Estas palabras le han hecho ganarse multitud de críticas. Ya cansadas de ellas, ha decidido enviar un vídeo a José María a través de las redes sociales, en el que le dice: «No soporto ni un comentario más. Por ser buena persona, por no arruinarle la vida a alguien, no he hecho absolutamente nada (sobre la denuncia). Es más, esperaba algún tipo de comunicado de él. Así que, José María te hablo a ti directamente. Te pido por favor que pares esto. Que te pronuncies, y que solo pidas respeto para mí y para mi familia. Desgraciadamente, los dos sabemos la conversación que tuvimos ese sábado por la tarde. Estoy segura de que tú la recuerdas muy bien. Deja de permitir este linchamiento que estás permitiendo».