Carlota Corredera, objetivo de los paparazzis Carlota Corredera, en bañador, en las playas de Mallorca. / Diez Minutos La presentadora de 'Sálvame' fue pillada en bañador en las playas de Mallorca EL NORTE Martes, 8 agosto 2017, 13:43

Las vacaciones de Carlota Corredera terminaron ayer. En su incorporación a 'Sálvame', la presentadora quiso comenzar el programa explicando la portada de la revista 'Diez Minutos', protagonizada por ella misma en bañador, y dando las gracias a los compañeros de la prensa, como recoge la web de 'Chance'.

Corredera eligió Mallorca para disfrutar de sus vacaciones, una isla frecuentada por famosos pero también por fotógrafos ávidos de captar imágenes cuando menos curiosas. La presentadora reconoció no haber dicho a nadie su destino estival «y a las personas que le dije el lugar, me corto la mano por ellas»... «Llegué a Mallorca, y llevaba cuatro horas allí cuando voy detrás de mi pequeña y de repente veo, nada más poner un pie en la playa, que una persona se pone a correr. Me dije: ¡no me lo creo!».

«En ese momento pensé que era otra persona, pero no, era un fotógrafo. Para mí fue muy fuerte llegar y ver a un fotógrafo. Le dije que le había visto. Me dio tiempo a meter barriga», reconoció.

La presentadora pensó que había salvado el expediente y se relajó, «pero al día siguiente me puse un moño alto, una pinta terrible, y de pronto me dicen, eso es un fotógrafo».

El resultado, foto en bañador en la portada de 'Diez Minutos', algo que no ha molestado demasiado a Corredera, que dice sentirse orgullosa de su cuerpo, al tiempo que agradece a la prensa que protegiesen a su familia.