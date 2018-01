Carlos, 'El Yoyas', desmiente a Fayna Fayna y Carlos 'El Yoyas', en una imagen de archivo. / Telecinco El ex Gran Hermano niega haber maltratado a su ex y, por contra, la acusa de no dejarle ver a sus hijos EL NORTE Martes, 16 enero 2018, 14:53

Carlos, 'El Yoyas', y Fayna salieron juntos de la mano de la segunda edición de 'Gran Hermano'. Desde entonces, han permanecido siempre juntos, hasta hace unos meses, cuando la convivencia entre ellos desapareció por completo.

La pareja volvió a ser noticia cuando se filtró que el catalán había sido detenido por presunta violencia de género con coacción. Desde ese momento, el juez dictó orden de alejamiento y no puede vivir en Gran Canarias.

'El Yoyas', en declaraciones a la revista 'QMD!', ha señalado que ya se verá quién es quién cuando haya juicio y niega que haya maltratado a su exmujer: «En denuncias domésticas, directamente te consideran culpable y tienes que demostrar que no lo has hecho. Aquí lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona».