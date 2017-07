Carlos Sobera y Risto Mejide sacan a la luz sus secretos de alcoba Risto Mejide con Carlos Sobera en 'All you need is love...o no'. / Telecinco El presentador acudió al programa del publicista 'All you need is love... o no', en Cuatro EL NORTE Martes, 25 julio 2017, 16:02

Carlos Sobera ha sido el último invitado de Risto Mejide en el programa 'All you need is love... o no'. Como es habitual en el programa de Cuatro, invitado y presentador se intercambiaron preguntas y fue en ese momento cuando se hicieron confesiones sexuales que hicieron aplaudir al público, según publica Vertele.

Sobera le preguntó a Risto: «¿Alguna vez tuviste que levantarte rápido de una cama para esconderte en un armario?», una cuestión que quedó sin respuesta por parte del presentador. También coincidieron en que había algo que odiaban de sus parejas en la cama. Mientras Risto contestaba «Que se ponga a mirar el móvil, y concretamente, Instagram», Sobera decía: «Lo que más odio es que se quede mirando al techo».

Sobera también sorprendió a todos, inlcuido Risto, cuando le preguntó si alguna vez había hecho el amor pensando en otra persona y éste le contestó «Sí, y esa persona estaba en la habitación», una respuesta que daba pie a querer conocer más detalles del tema.