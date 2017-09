Carlos Sobera conoce al primer bebé fruto de 'First Dates' Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'. / Mediaset El presentador no se esperaba la visita a 'Viva la vida' de Judith y Alejandro, dos participantes del programa que presenta y que fueron un claro ejemplo del 'amor a primera vista' EL NORTE Lunes, 4 septiembre 2017, 11:12

Carlos Sobera no ha podido evitar emocionarse al conocer al primer bebé fruto de una relación que tuvo su origen en 'First Dates', el programa que presenta en Cuatro. Esa manifestación de sensaciones se produjo en el plató de 'Viva la vida', el espacio de Toñi Moreno al que acudió para hablar de sus proyectos profesionales y, cómo no, también de su existoso programa de citas, según publica 'Chance'.

En un momento determinado de la entrevista, entraron en el plató dos participantes de 'First Dates' para presentarle a su hija, la primera fruto de una relación de datingshow. «Fue amor a primera vista», confesaron Judith y Alejandro.

Ante este comentario, Sobera se emocionó por las palabras de Judith: «Gracias por habernos juntado y habernos creado una familia». Carlos, con esta visita, ha querido demostrar que lo que sucede en 'First Dates' es real.