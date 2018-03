Carlos Lozano habla de su desaparición Carlos Lozano, en 'Sálvame'. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' se fue de copas con unos amigos y se quedó sin batería en el móvil EL NORTE Miércoles, 14 marzo 2018, 13:40

Carlos Lozano consiguió asustar a sus familiares y amigos debido a su desaparición durante 48 horas, sin dejar rastro. Tanto su novia, Miriam Saavedra, como su expareja Mónica Hoyos denunciaron su desaparición, tal y como recoge ‘Bekia’.

Horas más tarde el colaborador de ‘Sálvame’ apareció, quedando todo en un susto. Ahora con un poco más de tranquilidad ha querido explicar lo sucedido: «Es muy gracioso, porque uno también necesita a veces desconectar. Tengo el teléfono lleno de mensajes y llamadas. Después del programa me fui a cenar y más tarde a tomar unas copas».

El presentador ha comentado a ‘El Español’ que «estaba cansado y me fui a dormir con unos amigos». Más tarde se quedó sin batería, de ahí que sus familiares no pudieran contactar con él. Sobre las denuncias que presentaron sus mujeres: «Mi madre me quiere mucho, mi novia también y mi ex mujer más de lo mismo. Tanto que pusieron esa denuncia, aunque la Guardia Civil no iba a hacer nada si no pasaban las 48 horas pertinentes. Entiendo a mi madre, pero me enfadé mucho». Después de esa noche de fiesta, Carlos Lozano viajó hasta Castilla-La Mancha para visitar a su padre, y allí pudo cargar el móvil y darse cuenta del lío que se había originado: «En cuanto cargué el móvil llamé a mi madre para pedirle que retirara la denuncia. Sé que no es un tema para enfadarse, pero se ha liado una buena».