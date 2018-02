Carlos Lozano se enzarza en una discusión con Belén Esteban El presentador le dijo a la 'Princesa del pueblo': «Ofendes a la gente cuando dices que vendes tus miserias por necesidad» EL NORTE Lunes, 12 febrero 2018, 16:20

Carlos Lozano, con un look totalmente renovado, tras someterse a un injerto de pelo, ha llegado a 'Sálvame Deluxe' para protagonizar unos polémicos momentos. El que fuera conductor de 'Operación Triunfo' ha acudido al plató para enfrentarse a los colaboradores trasl ser anunciado como nuevo 'defensor del pueblo' en 'Sálvame'.

En primer lugar, el invitado ha querido dejar claro que «he venido porque me han llamado, no necesito esto para comer ni voy llamando a puertas ni chupando culitos. No estoy aquí por dinero, estoy aquí porque quieren que esté en esta sección. Si queréis, que se ponga Alonso a hacer la sección» y ha afirmado que «si te metes conmigo voy a ir a por ti, pero en mi enfrentamiento estuve al 10%, podría haber sido más duro».

La primera que entró en el plató fue Belén Esteban a quien Carlos Lozano le ha dicho que «ofendes a la gente cuando dices que vendes tus miserias por necesidad. Hay mucha gente que está deseando trabajar y no va a la televisión para contar sus miserias por dinero. Puedes trabajar de otras cosas. Tienes dos manos y dos piernas».

La colaboradora de 'Sálvame' ha criticado la actitud de Carlos y le ha dicho: «Tú también has vendido tu vida», ante lo que Lozano ha respondido rápidamente que «no compares mi ejemplo con el tuyo porque no tenemos nada que ver», comentó Belén.