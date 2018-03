Carlos Lozano se enfrenta a los colaboradores de 'Sálvame' Carlos Lozano en 'Salvame'. / Telecinco El defensor de la audiencia acude a 'Sálvame' con un tono desafiante EL NORTE Viernes, 23 marzo 2018, 11:22

Carlos Lozano ha vuelto a 'Sálvame' acompañado por una actitud algo arrogante, chulesca y dura. Tal es así que no han cesado el cruce de descalificaciones, hasta el punto de que alguno de los colaboradores se ha marchado del programa. Él solo ha sacado de sus casillas a colaboradores con experiencia como Mila Ximénez, Belén Esteban, Gustavo González, María Patiño, Chelo García Cortés...

Tras los comentarios que hicieron los colaboradores de 'Sálvame' cuando éste no estaba presente, ahora le tocaba el turno al defensor de la audiencia, que no tuvo ningún problema en decirles: «Anteayer creo que me pusisteis fino casi todos. Yo podría ponerme a la misma altura que Mila Ximénez y contestarle un montón de mierdas como las que ha soltado por su boca. Y le podría decir de todo hasta humillarla al máximo, pero no lo voy hacer porque ha quedado retratada».

Hay que recordar que la colaboradora aludida comentó el pasado lunes: «No transmites verdad, eres un mentiroso, haces payasadas con tu vida, eres un frívolo, haces daño, te gusta más la tele que cualquier otra cosa, tu familia, tu mundo... Estás muerto porque te hagan presentar un programa».

Lozano concluyó su disertación apuntando: «Mira, a partir de ahora me queda un día para mi contrato, ¿vale? Yo lo hago por mes. No me agarro ni me aferro a ninguna silla, como muchos de aquí. A mí me da igual. Yo estoy aquí porque los de arriba me han puesto aquí. No voy pidiendo limosna como otros».