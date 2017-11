Carlos Lozano y Alyson Eckmann, a la gresca Alyson Eckmann y Carlos Lozano en la casa de 'GH Revolution'. / Telecinco Jorge Javier Vázquez comparó al presentador con el brasileño Paulo Coelho EL NORTE Viernes, 3 noviembre 2017, 17:44

Alyson Eckmann y Carlos Lozano fueron dos de los invitados que han estado dentro de la casa de 'Gran Hermano Revolution' con el objetivo de levantar las audiencias. Mientras ella intentó pasárselo en grande en el reality, llegando a tener un rollito con Rubén, el presentador se dedicó a picar a los concursantes para que sacaran su mal genio.

Al salir de la casa, han podido comprobar que uno ha gustado al público bastante más que otro. Mientras la americana recibió todo tipo de halagos por parte de Jorge Javier Vázquez, que le llegó a decir que era su fan: «Te entregas a todo sin pensarlo y eso es la vida», Carlos Lozano solamente recibió críticas: «El nuevo discípulo de Paulo Coelho, has estado repartiendo consejos sin que nadie te los pidiera. Te has convertido en un padre».

Alyson habló con la madre de quien fue su ligue en la casa, Rubén. «Tu hijo está bien y te echa de menos. Es muy adorable, me gusta que sea tranquilo, aunque no tenemos nada en común. Me gustaría conocerle fuera de la casa». Unas palabras que parecieron gustarle a la madre del joven, que comentó que Alyson le parecía muy maja.

Pero la noche iba a tener su pico de tensión durante el encuentro entre Lozano y Eckhmann. Cuando Carlos Lozano vio imágenes de los compañeros, se quedó bastante sorprendido: «Son infumables. Ellos me dijeron que habían hablado de mí pero solo en el tema Alyson. Son unos falsos». Mientras tanto, Alyson no paraba de defenderlos y recordarle al presentador que «yo fui a divertirme y gané, cosa que tú no». Para dar por zanjada la discusión, Lozano le recordó que: «Me vas a decir tú de ganar... ¡A mí me han dado un programa!».