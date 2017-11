Carlos Herrera mantuvo un relación con Carmen Borrego La hermana de Terelu no llegó a desvelar su nombre tras pasar por el polígrafo, pero quien si lo dijo fue Belén Esteban EL NORTE Jueves, 16 noviembre 2017, 14:27

Carmen Borrego se sometió en la última entrega de 'Sábado Deluxe' al famoso polígrafo y gracias a ello pudimos saber que la hermana de Terelu Campos tuvo una aventura amorosa con Carlos Herrera, según recoge El Comercio.

Hasta que dio el nombre, la tertuliana se hizo mucho de rogar, no quería desvelar rápidamente la persona en cuestión. A la pregunta de '¿con qué personaje famoso que actualmente está divorciado has tenido una aventura?'. En un primer momento, contestó afirmativamente a la pregunta, pero no dio el nombre y así quedó la cosa.

Dos días después, el lunes, en 'Sálvame', otro de los colaboradores, Kiko Hernández, anunció las supuestas iniciales: 'C. H.'. Minutos después, el misterio quedó desvelado gracias a una metedura de pata de Belén Esteban que dio el nombre completo, algo que no fue bien acogido por el resto de sus compañeros.

«Oye, Carlos, perdóname. Lo he dicho porque se me ha ocurrido ese nombre», se justificó Belén. Minutos más tarde, Borregó entró vía telefónica y fue interrogada por el asunto de las iniciales: «Yo no he hablado nunca de mi vida anterior. Nunca hablaré de ningún hombre que ha estado conmigo».

Unas palabras que pronunció entre risas, por lo que Kiko Hernández le dijo: «Pero si te estás riendo», lo que contribuía a afirmar que se trataba del locutor de la Cope.