Carlos Baute habla de la difícil situación de Venezuela Carlos Baute. / Efe El cantante acudió al programa de Risto Mejide para hablar del momento que vive su país y borrar las diferencias que le separaban EL NORTE Martes, 18 julio 2017, 12:45

El venezolano Carlos Baute se está mostrando bastante crítico con los dirigentes de su país, como lo dejó de manifiesto hace un mes cuando lanzó su nuevo single 'Vamo' a la calle, que dedicó a su pueblo. En aquella ocasión, el cantante reconocía que tenía miedo a viajar a su país, según recoge el portal 'Chance'.

Este mensaje lo volvió a repertir en su visita al programa de Risto Mejide 'All you need is love... o no'. Una entrevista que, en un principio, iba a parecer algo tensa, debido a que el cantante había bloqueado el Twitter al presentador desde 2014, tras la entrevista del publicista a Marta Sánchez que no habló demasiado bien del venezolano. Pero lo cierto es que de tensión nada, el 'buen rollo' sobrevoló el plató durante todo el programa.

Risto le preguntó qué haría si tuviera a Nicolás Maduro delante, el cantante le ha respondido que le diría que tiene un arma y añadía que sería la única manera para que se fuera de su tierra., unas declaraciones que fueron aplaudidas por el público asistente al programa.