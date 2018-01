Carla Nieto anuncia su embarazo Carla Nieto con su pareja Leonardo Ortizgris. / Instagram Mantiene una relación desde hace año y medio con el actor Leonardo Ortizgris EL NORTE Martes, 16 enero 2018, 15:18

Carla Nieto, conocida por su participación en las series 'Ángel o demonio' o 'Cuéntame cómo pasó', además de por su breve noviazgo con Risto Mejide, ha anunciado a través de las redes sociales, su embarazo.

La actriz trabaja en México, donde también ha encontrado a su pareja y aprovechando el cumpleaños de éste ha publicado en sus redes sociales una preciosa declaración de amor en la que repasa cómo conoció al también actor Leonardo Ortizgris con el que lleva saliendo año y medio. «Corría el año 2016, junio. Estaba esperando la respuesta de un casting de México. Y esa noche, le pedí al universo que me diera una señal. Caminé por el bosque, a la luz de la luna, descalza, y me encontré con una herradura antigua de caballo de mi abuelo. Mi abuelo tenía caballos, y yo montaba con él cada domingo. Entonces, no entendí el significado tan enorme de esa herradura. Entendí que era la suerte, que era un sí al casting de México, pero no entendí nada más. Hasta hoy», comienza el mensaje de Carla.

Carla y Leonardo ya habían trabajado juntos, pero fue aquella noche cuando empezó todo: «Leo llego un ratito más tarde cuando salía del teatro. No recuerdo mucho más. Ni quien estaba. Sólo que supe en ese instante que me enamoré . Resulta que Leo y yo habíamos hecho una peli juntos un año atrás, pero yo estaba en otro planeta y él creía que yo era una estrellita rubita poco inteligente .. y la verdad ni me acordaba que en la peli habíamos tenido escena juntos. Y a los días de la cena empezó nuestro romance, medio secreto al principio, (me guardo los detalles para nosotros). Y resulta que un año y medio después, ese actor que me volvió loca en la cena, que cada vez que me lo cruzaba en el set de rodaje le coqueteaba pero no captaba, un año y medio después .. es el amor de mi vida. Y es el padre de mi bebé. De nuestro bebé. Del bebecito que está creciendo dentro de mí. El padre de mis hijos. Esa herradura era la herradura de mi vida. Feliz cumpleaños amor de mi vida @ortizgris»