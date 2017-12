Carla Delevingne, Paris Jackson y su íntima amistad Paris Jackson y Cara Delevingne. / Instagram Tras pasar juntas la Navidad se han desatado rumores sobre una posible relación entre ellas EL NORTE Viernes, 29 diciembre 2017, 12:15

Todo el mundo se pregunta ¿Qué es lo que está sucediendo entre Cara Delevingne y Paris Jackson? Una cuestión que surge por las numerosas veces que se les ha visto juntos, por lo que, entre ellos, podría haber más que una bonita amistad.

La última vez que aparecieron juntos fue saliendo de un club , algo normal, pero si esta situación se ha repetido en innumerables ocasiones, de ahí las dudas a la hora de calificar su relación.

Las dos han celebrado juntas el el Boxing Day, y han viajado juntas a Centroeuropa para disfrutar de los mercadillos navideños. El diario 'The Sun' ha pulicado que Jackson ha visitado a Cara durante el rodaje de la serie de Amazon en la que participa, 'Carnival Row'. «Están empezando y Cara no tiene tiempo para tener una relación al uso prque tiene muchos compromisos con la serie, pero no hay duda de que ha surgido la chispa», aseguraron fuentes del rodaje al periódico inglés.

Cara y París se conocieron en la fiesta de los MTV Movie & TV Awards, y desde entonces son inseparables, según recoge 'Chance'.