Carla Bruni y Nicolas Sarkozy, diez años juntos Carla Bruni besa a Nicolas Sarkozy. / Reuters La cantante y actriz lo considera un «milagro» EL NORTE Lunes, 9 octubre 2017, 11:40

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy acaban de cumplir su primera década juntos como pareja, algo por lo que muy pocos habrían apostado. La exmodelo, cantante y actriz lo ha calificado como un auténtico 'milagro', en una entrevista que ha concedido a 'Telegraph', debido al largo currículum amoroso de uno y de otro.

El expresidente galo entró casado al Elíseo junto con Cécilia Ciganer Albéniz y salió de la mano de Carla Bruni. Desde que Sarkozy abandonara la presidencia, su relación se ha ido fortaleciendo, no hay que olvidar que Bruni siempre dijo que veía la sede oficial como un infierno. Ahora acaba de lanzar su nuevo disco 'French Touc' en el que versiona temas como 'Highway to hell', de los AC/DC, o 'Miss You', de los Rolling.

A pesar de los múltiples rumores de ruptura que han salido a la luz durante todo este tiempo, ambos siguen juntos e incluso han aumentado la familia con su hija Giulia, que ahora tiene cinco años, según recoge El Comercio.

Lo cierto es que Bruni es más feliz que nunca y, además, con el paso de los años ha abandonado su lenguaje incencidiario con el que hablaba de su concepción del amor, llegando a decir que la monogamia le aburría como una ostra. Ahora, su visión de la pareja ha cambiado, hasta el punto de decir en una entrevista a la revista 'Elle' de que si se llegara a enterar de que su marido le es infiel, le rajaría la garganta. Este comentario tiene cierta vinculación con ella misma ya que la italiana es hija de un compositor de ópera y una actriz y pianista, pero ella se enteró por su madre que había nacido fruto de una relación extramarital, por lo que su verdadera padre no era el músico sino un hombre de negocios, Maurizio Remmert.