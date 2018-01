Cárdenas vuelve a liarla con una entrevista a un enfermo de TOC Javier Cárdenas entrevista a Manuel, enfermo de TOC. / TVE El presentador de 'Hora Punta' hizo una pregunta que no gustó demasiado a los espectadores y dejó mudo al entrevistado EL NORTE Jueves, 4 enero 2018, 18:15

No es extraño que Javier Cárdenas genere polémica con sus entrevistas en el espacio que presenta, 'Hora Punta'. Esta vez el invitado era Manuel, un enfermo de TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo).

Como recoge la web de 'ecoteuve', Cárdenas comenzó la entrevista de la siguiente forma: «Una pregunta, el otro día trajimos a esta mesa a un grupo de superdotados que nos decían que se atraen entre ellos. Y las chicas se habían casado con otros superdotados y los hijos eran también superdotados». Y continuó: «¿Sabéis por dónde voy, no? ¿Te entiende más otra persona que tiene otro TOC? Me refiero, ¿tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC o es otra historia? O al contrario, ¿es peor?».

La pregunta causó cierto malestar entre algunos televidentes y dejó mudo a Manuel, que no supo contestar y se limitó a decir que él, cuando le fue diagnosticada la enfermedad, se limitó a decírselo a su entorno. La psicóloga Blanca Bueno aseguró que le había parecido curioso el «dato de los niños y parejas superdotadas pero no conozco estudios que valoren eso».

Cárdenas también mostró su desconocimiento de la enfermedad cuando se mostró soprendido de que una enfermedad como la tratada en el programa afectase a un hombre con estudios como Manuel, que es abogado. «Eres una persona formada y porque mucha gente puede pensar que esto a gente con un cierto nivel intelectual o formación no le ocurre, que está a salvo. Y el TOC no entiende de eso».

La respuesta de algunos tuiteros no se hicieron esperar. Así, Brioche escribió: «Cárdenas nos habla del toc. Yo un toc que tengo es cambiar cada vez que sale en la tele. #horapuntaexprés», mientras que Laura Sutil opinó: «Cárdenas diciendo que él no sabía que los TOC podían afectar a las personas cultas y con estudios 😒 Que alguien me dé paciencia o evite que me estalle la cabeza. Retiren #HoraPunta ya de la televisión pública, por favor».