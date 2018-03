La cantante Rebeca es hija de Jesús Hermida, según Franciska La cantante Rebeca. / Instagram El periodista no llegó a conocer la noticia EL NORTE Jueves, 22 marzo 2018, 19:11

El 4 de mayo de 2015 fallecía a los 77 años a consecuencia de un derrame cerebral, uno de los grandes periodistas de nuestro país, Jesús Hermida. Su muerte dejó muertos a miles de seguidores y también a Franciska, madre de la cantante Rebeca y la ex chica ye-ye más temperamental.

Según contó en su día ABC, la intérprete mantuvo, en su día, una relación con el presentador, a raíz del momento en el que Hermida fuese fichado como corresponsal de TVE en Nueva York. Fue una relación que duró cuatro años y que mantuvieron a distancia. En aquella época Hermida estaba casado con María Nieves y ella lo tenía claro y el periodista también se lo dejó claro: «'Yo estoy casado y tengo hijos'. Era una forma de dejar claras las cosas entre nosotros. Él adoraba a sus hijos, lo eran todo para él», explica la cantante.

Pero lo que no se sabía, era lo que acaba de publicar la revista 'Jaleos' que ha revelado que el padre de su hija Rebeca es el mismísimo Hermida. Una noticia que nunca llegó a conocer el presentador: «Quise insinuárselo, pero me dijo que si había ido a contarle mi vida que no lo hiciera porque no estaba de humor. Le dije que había ido a verle porque me hacía mucha ilusión. Me cortó diciéndome que le estaban esperando. Lógicamente ya no le dije que estaba embarazada. Él siguió escribiéndome pero ya para mí había terminado todo».