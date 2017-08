Campanario y sus extrañas manías que descolocan a Belén Esteban Jesulín de Ubrique y María José Campanario pasean por la playa. / Bekia La mujer de Jesulín de Ubrique podría estar obsesionada con parecerse a la 'princesa del pueblo' EL NORTE Jueves, 17 agosto 2017, 11:26

Kiko Hernández aseguraba que contaba con una información sorprendente sobre María José Campanario. Según el colaborador de 'Sálvame', desde hace años, la mujer de Jesulín de Ubrique mantiene en su poder los recortes de prensa que hacen mención a Belén Esteban. Los tiene guardados en cajas de zapatos y, en algunas ocasiones, se entretiene sacándolos y poniéndolos sobre la cama de matrimonio para saber si le falta alguno.

La fuente que le ha proporcionado la información a Kiko Hernández, como recoge la web de 'Bekia', ha sido una persona muy próxima a la pareja, que califica como obsesión lo que siente María José Campanario sobre su eterna enemiga.

Pero en los últimos días la mujer de Jesulín ha protagonizado actos que sorprenden. Uno de ellos es el cambio físico que ha experimentado, tiñéndose de rubio, de tal forma que, según algunos colabores de 'Sálvame', su parecido a Belén Esteban es más que evidente. Incluso ha añadido a su vestuario las gafas de sol grandes, un complemento habitual en la de Paracuellos.

Belén Esteban está un tanto sorprendida y ha añadido más misterio al asunto. Según la 'princesa de pueblo', «hay cosas que suceden que yo no puedo contar. Han sucedido hace poco», decía por teléfono en 'Sálvame'. «Yo llamé a Antonio Rossi, a Patiño y a Gema López que les tenía que contar una cosa y como no les he podido ver no les he dicho nada», continuó. Lo único que ha dicho la Esteban es que, después de oír a Kiko, ha atado cabos y todo tiene sentido para ella.