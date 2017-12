Cambio radical de Will Smith El actor tuvo que someterse a una dieta y entrenamiento estricto para el rodaje de 'Escuadrón Suicida' EL NORTE Miércoles, 13 diciembre 2017, 13:25

Will Smith se ha somedido a un drástico cambio físico para protagonizar 'Escuadrón suicida'. Durante el rodaje ha demostrado que a sus 47 años está en perfecto estado de revista. Su buen estado físico se debe a un exigente programa de ejercicios y dieta que el 'Príncipe de Bel-Air' ha realizado para estar a punto, según cuenta la revista Men´s Journal.

La dureza de los entrenamientos provocó que el actor sufriera una pequeña lesión meses antes del rodaje. «Cuando tienes 47 años, ya no existen lesiones leves. Fue un paso para atrás que no me podía permitir, ya que tenía muchas ganas de estar listo para la película. El doctor me dijo que necesitaba 6 semanas para recuperarme, pero acorté mucho los tiempos», comentó el actor.

El entrenamiento estuvo acompañado también de una dieta estricta. Tenía que alcanzar las 3.500 calorías diarias, usando suplementos de proteína en polvo y con cenas muy ligeras. «Ni siquiera toqué los carbohidratos en Navidad, fue terrible», comenta Smith.

La rutina de la estrella de Hollywood que buscaba eliminar grasa abdominal y ensanchar hombros consistía:

Día 1. Pectoral

Push-Ups: 3 series de 20 repeticiones

Press de banca: 5 series de 5 repeticiones

Press de banca inclinado: 5 series de 5 repeticiones

Press con mancuernas declinado: 5 series de 5 repeticiones

Aperturas en cable: 3 series de 10 repeticiones (de mayor a menor)

Dia 2. Hombro

Press de hombro con mancuernas (sentado): de pie 2 series de 20 repeticiones

Press de hombro con barra: 4 series de 6 repeticiones

Elevaciones con barra al mentón: de pie 4 series de 8 repeticiones

Elevaciones laterales con mancuernas: 4 series de 8 repeticiones

Día 3. Espalda

Dominadas con agarre cerrado: 50 repeticiones

Remo con mancuernas: 4 series de 6 repeticiones

Remo con barra: 2 series de 6 repeticiones

Remo con barra inverso: 2 series de 6 repeticiones

Jalón al pecho: 4 series de 6-8 repeticiones

Dominadas con agarre ancho: 3 series de 10 repeticiones

Día 4. Brazo

Curl con barra: 4 series de 8 repeticiones

Extensiones de tríceps: 4 series de 8 repeticiones

Curl de brazo con mancuernas: Alternando 4 series de 8 repeticiones

Patadas de tríceps: 4 series de 8 repeticiones

Curl martillo con mancuernas: 4 series de 8 repeticiones

Dia 5. Pierna

Sentadillas frontales: 5 series de 5 repeticiones

Peso muerto: 5 series de 5 repeticiones

Sentadillas con mancuernas: 3 series de 8 repeticiones

Prensa de pierna: 4 series de 8 repeticiones

Saltos en caja: 4 series de 30 segundos