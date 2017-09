Bustamante a la prensa: «¡Dejarme vivir en paz!» David Bustamante. / Europa Press El cantante cántabro está indignado con algunos medios porque «dibujan un personaje que yo no conozco» EL NORTE Lunes, 18 septiembre 2017, 12:11

David Bustamante ha estallado. El cántabro no soporta más la presión mediática a la que está siendo sometido tras su poco clara relación con Paula Echevarría. El 'triunfito' utilizó los micrófonos de 'Sálvame' para pedir que se detuviera la supuesta agresión hacia su persona como recoge 'Chance'. «Basta ya, no soy ningún delincuente. Estáis dibujando un personaje que alucino y que yo no conozco. Me estáis tirando por el suelo la imagen. Creo que no me lo merezco, me conocéis desde hace 15 años».

No satisfecho con sus palabras en 'Sálvame', Bustamante ha recurrido a su cuenta de Facebook para escribir lo que siente. «No sé qué me jode más... si el maltrato sistemático, injusto e incomprensible de cierta prensa con mi persona... O que nadie después de todos estos años y de como me he portado con la gente, tenga cojones a defenderme! Tratado acosado y perseguido como un delincuente... Bueno no! A esos se les protege más! Dejarme vivir en paz!».