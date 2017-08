Bustamante denuncia a Jordi Martín por amenazas y lesiones David Bustamante, enfrentado a Jordi Martín. / Telecinco El reportero de 'Cazamariposas' reta a los tertulianos de 'Sálvame' a que le inviten al programa para «sacar toda la mierda que tenéis mucha...¡no tenéis pelotas a llevarme» EL NORTE Martes, 1 agosto 2017, 16:39

David Bustamante ha dado, a través de su abogado, su versión del enfrentamiento que mantuvo con el reportero de 'Cazamariposas' Jordi Martín el pasado fin de semana. En el comunicado asegura que tiene intención de denunciar al paparazzi por «amenazas y lesiones».

En el comunicado que ha hecho público 'Chance' apunta que Martín «cogió por las muñecas» a David y «le propinó un pisotón», lo que llevó a que el cántabro se defendiera «usando sus brazos y piernas». En las imágenes grabados por 'Socialité' se puede apreciar como se quedó grabado la segunda parte de lo que se dice, según recoge Ecoteuve.

En el comunicado podemos señalar que «El pasado domingo, el Sr. Jordi Martín, emprendió una persecución en coche a mi cliente para captar instantáneas suyas; el paparazzi se puso en paralelo con su vehículo mientras que él y su acompañante realizaban fotos a David, hasta el punto de llegar a invadir su carril y provocar que el vehículo de mi cliente tuviera que invadir el arcén» y asegura que el reportero provocó «un riesgo grave en la circulación y en la propia vida de los ocupantes del vehículo».

El cantante apunta que el enfrentamiento terminó con amenazas de Martín hacia él y su familia y que «se llevarían a cabo a través de sus amigos Los Miami». El escrito de Bustamante concluye diciendo: «Por instrucciones de mi cliente, este bufete ha procedido a interponer una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de las Rozas, por amenazas y lesiones, de las que existen testigos que acreditarán los hecho y el parte de lesiones pertinente».

Jordi Martín Vs 'Sálvame'

Jordi Martín no ha podido soportar que todos los colaboradores de 'Sálvame' le pusieran verde y se ha derrumbado en 'Cazamariposas', pero del mismo modo que ha caído ha sacado el hacha de guerra y ha señalado: «Si tenéis narices ponedme una silla allí que voy a sacar toda la mierda que tenéis» .

El paparazzi acudió a 'Cazamariposas', donde la presentadora, Nuria Marín, le recordó que 'Sálvame' le había criticado duramente. «Estoy con Jordi Martín que es el gran protagonista del día. Debo decir que venía muy guerrero, viene a traernos esas fotografías que habían hecho cabrear tanto a David Bustamante, pero es que está siendo duro el día de hoy. sobre todo desde la tarde, ¿no?», preguntó Nuria, a lo que Martín, entre lágrimas, contestó: «Somos compañeros, trabajamos en la misma productora. No es justo que me juzguen por un pasado. Es verdad que he sido polémico pero yo aquí estaba haciendo mi trabajo». A continuación hizo referencia a los comentarios de otra periodista: «En ningún momento, como dice Beatriz Cortázar, he hecho una persecución y me he puesto en paralelo a él».

Martín terminó la entrevista mandándoles un mensaje a los tertulianos de 'Sálvame': «Mila, te has operado la cara, pero deberías haberte operado el alma; Chelo García Cortes me acusa de extorsionar a Alejandra Prat y Jesús Manuel me dice que soy peligroso y sucio» y añade: «Si tenéis narices ponedme una silla en Sálvame que voy a sacar toda la mierda que tenéis mucha...¡no tenéis pelotas a llevarme».