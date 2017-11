Bustamante y Daniella celebran el cumpleaños de la hija de Poty David Bustamante, durante un concierto. / Antonio Tanarro El cantante lleva unos días sin realizar ninguna publicación en las redes sociales EL NORTE Jueves, 30 noviembre 2017, 11:02

David Bustamante ha hecho un hueco en su apretada agenda y ha disfrutado de una tarde con uno de sus mejores amigos, Poty Castillo, la hija de éste y Daniella. Los cuatro acudieron a un local para celebrar el cumpleaños de la hija del coreógrafo, según recoge 'Chance'.

Mientras tanto, Paula Echevarría sigue inmersa en sus numerosos proyectos profesionales y siempre evitando hacer cualquier tipo de declaración sobre su divorcio: «Prefiero no entrar porque se ha entrado demasiado desde todas partes. Menos nosotros, todo el mundo ha entrado y yo ya me salgo de ese tema. Ya me cansa».

Por su parte, el cantante cántabro ha decidido apartarse de los focos mediáticos, incluso desapareciendo durante unos días de las redes sociales.