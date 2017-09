Bustamante se va del concierto 'Vive Dial 2017' sin conceder entrevistas David Bustamante. / Efe Fue el único artista que cantó haciendo 'playback' EL NORTE Martes, 12 septiembre 2017, 12:56

David Bustamante se está convirtiendo en uno de los focos mediáticos más perseguidos y no precisamente por su música. El cántabro acudió al concierto 'Vive Dial 2017' junto con otros artistas como Dani Martín, Sergio Dalma, Pastora Soler, Beatriz Luengo, Rosa López, los Gemeliers, Álex Ubago, Merche, Cali y el Dandee o Prince Royce, aunque el ex de Paula Echevarría prefirió mantenerse al margen, evitando el photocall, a diferencia de sus compañeros que no tuvieron ningún problema en posar ante las cámaras.

Pero además de diferenciarse del resto de cantantes por no atender a los medios, también se distinguió por ser el único que cantó haciendo 'playback'. Además, se fue sin conceder una sola entrevista. Rosa, para quitarle hierro al asunto, aseguró que Bustamante está muy bien a pesar de los problemas de salud que había pasado y la cancelación de su concierto en Laguna de Duero, según recoge 'Bekia'.