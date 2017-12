En busca del culo perfecto Sonia tocándole el culo a su cita en 'First Dates'. / Cuatro Una chica acude a 'First Dates' y encuentra lo que estaba buscando en un hombre EL NORTE Viernes, 22 diciembre 2017, 13:31

Sonia, una camarera de Mallorca, de 30 años y de madre tailandesa, fue una de las invitadas de 'First Dates' que nada más entrar por la puerta del restaurante expresó sus deseos: «Me gustaría encontrar una persona especial, que de físico esté más o menos bien y que tenga el culo perfecto, bien redondito que se pueda coger». Minutos después ha seguido defendiendo su petición: «Aunque parezca que estoy loca, no, no, no... sé lo que me hago».

A continuación ha llegado al local su cita, Benja un chico de 27 años muy exigente. El presentador, Carlos Sobera le ha permitido tocar cualquier parte del cuerpo de su cita antes de conocerle y con los ojos vendados. Ella ha ido directa al trasero y al tocárselo ha dicho: «¡Está bien el chico!».

El transcurso de la velada fue bastante bien, incluyendo algunos momentos picantes como el que ha permitido una almeja: «Chupa, chupa, que se ha quedado». Y antes de dar el veredicto final, la pareja ha acudido al reservado donde se han besado apasionadamente, según recuerda The Huffington Post.