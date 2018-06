Bronca entre dos colaboradores de 'Sálvame' Gustavo, en 'Salvame'. / Telecinco Gustavo llama a Mila «cínica», después de oír sus duras críticas EL NORTE Viernes, 8 junio 2018, 13:05

'Sálvame' nos tiene acostumbrados a que las tardes no sean nada tranquilas. Normalmente, esta situación viene motivada por asuntos de invitados o de actualidad, aunque en esta ocasión quienes han quebrado la paz han sido dos colaboradores que han protagonizado una sonora bronca, según informa 'El Ideal'

Uno de los temas más tratados en el programa en las últimas semanas ha sido la relación que mantiene Gustavo Gónzalez y María Lapiedra. Aunque no es la primera vez que se meten con Gustavo, en esta ocasión Mila Ximénez ha forzado la situación. Ha querido hacer sangre, después de que un juez ha impugnado su divorcio y archivado el caso. «A mí me hace mucha gracia cuando pone esa cara de inocente, además se mata de risa cuando hay un tema de su exmujer. Pero mucho antes de que se separara y de que Lapiedra fuera su novia me enteré de un comentario muy feo: Mi mujer se ha ido de casa y me ha dejado el marronazo de los hijos», comentó Ximénez.

Al oír estas palabras, Gustavo le contestó: «Yo me río si me sale de las narices. Hay veces que tengo risa nerviosa, otras por no llorar... Este comentario no te lo he podido hacer en la puñetera vida. O mientes o te lo imaginas o espero que no tengas esa maldad. ¡Mis hijos no son un marronazo. Estás mintiendo! ¡Eres una cínica!».

Pero la guinda del pastel la tenía que poner Mila, como casi siempre: «Has dicho más cosas. Te ríes de ella, desprecias la situación y no tienes en el más mínimo respeto por la situación para quedar tú como un valientito delante de tu novia».