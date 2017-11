Una boda cara y con muchas horas de vuelo Ana Boyer con Fernando Verdasco. / Instagram Los invitados al enlace de Ana Boyer y Fernando Verdasco tendrán que estar preparados para un largo viaje hasta una isla del Caribe donde se celebrará la boda EL NORTE Lunes, 13 noviembre 2017, 12:25

El próximo 8 de diciembre será una fecha muy especial para Ana Boyer y Fernando Verdasco ya que es el día que han fijado para darse el 'Sí quiero'. A medida que se va acercando el momento del enlace se están conociendo más detalles del mismo, como que se celebrará en una isla del Caribe ante 50 personas, según recuerda 'Bekia'.

Algunos invitados no han querido especificar el destino final, aunque sí les han advertido que el viaje será largo y pesado. Además, Tamara Falcó, hermana de la novia y organizadora del evento, ha querido desmentir que la novia no vaya a estar a gusto por la presencia de Mario Vargas Llosas: «Es absurdo, Ana y Fernando viven en casa, como Mario, y no te digo que desayunan juntos cada día pero Mario es la pareja de mi madre y todos le respetamos y le apreciamos».

También ha adelantado que el grupo de invitados está compuesto, exclusivamente, por familiares y los mejores amigos de los novios y que ninguno ha puesto problemas para comprar el billete de avión, ya que el resto de los gastos es cosa de los novios. Unos gastos que, según 'El Mundo', podrían ascender hasta los 1.400 euros. Entre los invitados destacan Isabel Preysler o Manuel Colonques, dueño de Porcelanosa y amigo de la familia.

La que no estará será la familia Boyer ya que Laura y Miguel Boyer Jr apenas tienen relación con Ana.