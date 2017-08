Blanca Suárez muestra sus encantos La actriz Blanca Suárez. / Efe Las famosas optan por la revista 'Women's Health' para lucir figura EL NORTE Martes, 29 agosto 2017, 12:05

Blanca Suárez protagoniza el número especial de septiembre de la revista 'Women's Health' en la edición nacional, mientras que a nivel mundial lo será la intérprete Sofía Vergara.

Son muchas las portadas que ha protagonizado la actriz a lo largo de su carrera, pero no son tantas en las que aparece desnuda. A través del movimiento 'Al desnudo #EnFormaMiForma' Melani Olivares, Gemma Mengual, Cristina Boscá o Lorena, entre otras famosas, se han desnudado por completo, a la vez qué han explicado las razones les que les han llevado a deborar el mundo, según recoge el portal 'Vertele!'.

«Quiero mirarme al espejo y ver un cuerpo sano, no solo por dentro, sino también por fuera», comenta Suárez, que añade: «Desde hace un mes estoy empezando a dormir desnuda, antes me daba grima, pero ahora me gusta, la temperatura corporal se regula y duermo de lujo».