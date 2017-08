El NBA Blake Griffin, nuevo amor de Kendall Jenner Kendall Jenner y Blake Griffin. La modelo y el jugador de baloncesto disfrutaron de una cena romántica en West Hollywood EL NORTE Jueves, 17 agosto 2017, 11:38

Aunque Kendall Jenner es la única de la familia que no airea su vida privada en los medios de comunicación, la modelo ha sido 'pillada' junto a Blake Griffin, jugador de la NBA. Ambos acudieron por separado al Avenue Nightclub de Hollywood, pero se marcharon juntos para disfrutar de una cena romántica en el restaurante Craig, en West Hollywood.

Si este nuevo romance se confirma, queda demostrado que la relación entre Kendall Jenner y el músico A.S.A.P Rocky es historia. El rapero había pedido a la hija de Kris Jenner que no participara en el reality 'Keeping Up With The Kardashians' para mantener su noviazgo fuera de los focos. Y ella accedió. Pero entre ellos todo parece haber acabado.

En cuanto a Blake Griffin, lo último que se sabe es que mantenía una seria relación con Brynn Cameron, la madre de sus dos hijos, Ford Wilson, de cuatro años, y Finley Elaine nacida en septiembre. Como recoge la web de 'Bekia', ninguno ha confirmado la ruptura de la pareja.

Lo cierto es que una fuente confidencial reconoció para 'Page Six' el encuentro habitual entre Jenner y Griffin: «Parece el inicio de un nuevo romance. No estuvieron juntos uno encima del otro pero eran inseparables. Kendall se ocultó bajo una sudadera con capucha y no permitieron que nadie les tomara fotos», mantuvo.