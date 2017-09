Bibiana Fernández, salvada por Alaska y Mario Vaquerizo Mario Vaquerizo, Bibiana y Alaska, en una foto de familia. / Instagram La pareja compra el chalé de la actriz por 550.000 euros y le permite a Bibiana pagar a Hacienda EL NORTE Lunes, 4 septiembre 2017, 14:08

Después de un año con el cartel 'Se vende' instalado en las ventanas del chalé que Bibiana Fernández poseía en Boadilla, por fin la actriz ha conseguido venderlo. Sus compradores, sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo.

Bibiana pedía más de medio millón de euros, concretamente 550.000 euros, por una mansión cuya venta le iba a permitir afrontar sus deudas con Hacienda. Pero nadie parecía dispuesto a adquirirlo..., hasta que llegaron sus amigos Alaska y Mario, dispuestos, como recoge 'Chance', a ayudar a la actriz.

Precisamente, ha sido Bibiana la encargada de comunicar la feliz noticia en Instagram: «Familia por terminar de un modo alegre, los que me seguís de continuo, recordaréis y día puse un cartel, y cuando menos lo esperas todo sale bien, pues si entre otras muchas cosas, ellos se quedan con la casa, no puede estar en mejores manos, volveremos cienes y cienes de veces, el patrimonio emocional que al final es lo que más me importa, #davidelfinforever un olivo de mis compadres el abeto de Miguel nadie los cuidara como ellos, quiero hacer una foto, como la rendición de breda pero hoy no teníamos Producción feliz noche os amo».