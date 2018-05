Un beso que despeja las dudas Blanca Suárez. / Instagram Unas palabras de Blanca Suárez, acompañadas de un beso pasional, confirman su relación con Mario Casas EL NORTE Jueves, 26 abril 2018, 16:52

Mario Casas y Blanca Suárez se han convertido en la pareja del momento, y más ahora que han sido sorprendidos dándose un pasional beso.

La pareja ya se había dejado ver en algunos locales de moda de Madrid, pero ahora ya hay una imagen que desvela todo tipo de rumores. La revista 'Lecturas' ha publicado esa instantánea en la que aparecen dándose un beso. No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos ha dicho nada sobre el tema, aunque la actriz ha dejado caer algo en una de sus intervenciones públicas.

Blanca Suárez, durante su presencia en el último evento de la firma Guerlain, ha comentado: «He visto poco sobre el tema pero ahí están las fotos. No voy a comentar nada más. No me gusta poner etiquetas a las cosas».

Además, en el programa 'Cazamariposas', la intérprete ha señalado que Mario Casas es todo eso que muchas personas piensan de él: majísimo, guapo y que está muy bueno.