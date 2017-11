Bertín Osborne habla de su polémica con Paco Arévalo María Teresa Campos con Bertín Osbore en 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco El presentador también recuerda la razón que le llevó a cambiar Televisión Española por Telecinco EL NORTE Jueves, 2 noviembre 2017, 12:57

La polémica entre Bertín Osborne y Paco Arévalo está en vía de solucionarse. Un enfrentamiento que ha sido bautizado como 'la paella de la discordia' ya que tuvo como origen una fotografía que publicó el humorista en su cuenta de Twitter. En la instantánea aparecía él, junto con el cantante. Ambos habían preparado una paella para una serie de amigos, entre ellos el Rey emérito, Don Juan Carlos, y su hija Elena de Borbón. La foto, rápidamente, causó verdadero furor en las redes sociales, donde se pudieron leer comentarios de todo tipo, la mayor parte negativos. Entre ellos el del propio Bertín que escribió: «Quita la puta foto».

Desde ese momento, el distanciamiento entre ambos artistas ha sido evidente. A partir de aquel episodio, Arévalo protagonizó dos entrevistas en el programa de Telecinco 'Sálvame', que no ayudaron a recuperar la amistad entre ellos, sino todo lo contrario, según recuerda 'Bekia'.

El turno ha sido ahora para Bertín, que ha sido entrevistado en su propio programa 'Mi casa es la tuya' por María Teresa Campos, quien le ha preguntado por el enfado y éste le ha respondido: «Yo le adoro, es como mi hermano, yo sé que lo arreglaremos, pero hay momentos en la vida en los que uno tiene que reconocer sus errores. Ayer por la noche nos estuvimos mensajeando y no fue capaz».

Lo cierto es que la tensión entre ambos se ha relajado un poco ya que Bertín le invitó a uno de sus conciertos, aunque el cómico no acudió por encontrarse fuera de Madrid. Se baraja la posibilidad de que haya sido la propia María Teresa Campos la que haya propiciado este acercamiento, ya que al culminar el programa pidió un deseo: «He pensado que todos los amigos que nos llevamos desde hace tiempo sigamos llevándonos bien».

María Teresa también preguntó a Bertín la razón que le llevó a cambiar Televisión Española por Telecinco: «Yo en la 1 estaba genial. Habíamos firmado un contrato y para que se acabara nos quedaban tres o cuatro invitados, pero de repente me dijeron que no, que no podía sacar a nadie más, y yo tenía ya apalabradas entrevistas con varios personajes, así que me fui» y añadió: «Lo que más me duele es que me han vetado completamente, no sacan nada mío ni me dejan ir».