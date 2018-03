Bertín Osborne se confiesa ante Jesús Calleja Bertín Osborne con Jesús Calleja. / Cuatro El presentador de 'Mi casa es la tuya' reconoció que pasó 72 horas retenido por la policía EL NORTE Lunes, 19 marzo 2018, 20:49

En su visita a 'Planeta Calleja', Bertín Osborne sacó a la luz algunas de sus intimidades. Por ejemplo, habló de la muerte de su madre y la de su primer hijo que ahora tendría 37 años. «Me afectó más que cuando se murió mi hijo. Fue un palo muy gordo».

También habló de la muerte de su mujer, Sandra Domecq, con quien mantuvo una buena relación: «Cuando la vida me da un palo pienso que a la vuelta de la esquina ya no habrá un palo, habrá una rosa».

El presentador recordó sus momentos más golfos. «Hubo una época de la que me arrepiento profundamente porque era un salvaje peligroso. A mí me metieron en la cárcel. No era la cárcel, cárcel, fue una detención preventiva de 72 horas», que sucedió en el Puerto de Santa María y fue por 'broncas'.