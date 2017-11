Bertín Osborne y Arévalo hacen las paces El presentador de 'Mi casa es la tuya' reconoce que su relación con el humorista no ha pasado por su mejor momento este verano EL NORTE Jueves, 16 noviembre 2017, 14:10

Desde que Arévalo publicara una foto en las redes sociales el pasado 17 de julio de una comida que compartió con Don Juan Carlos, la infanta Elena y Bertín Osborne, su amistad con el presentador de 'Mi casa es la tuya' no ha pasado por su mejor momento.

Aunque la idea de publicar la fotografía no le pareció bien al cantante, lo que no le gustó en absoluto fue que acudiera a 'Sábado Deluxe' para contar su enfado. «Hay cosas que no se pueden hacer. Es mi casa y un amigo no hace eso», comentaba la periodista Paloma Barrientos de parte de Osborne, que reconoció que éste está dolido con uno de sus amigos más íntimos.

Ahora, con el tiempo transcurrido, parece que ha vuelto la normalidad. El presentador ha hablado del tema, como si fuera una niñería. «No nos hemos peleado nunca, es una estupidez enorme. Paco y yo somos hermanos y amigos desde hace 35 años. No hace falta que hagamos las paces», comentaba Bertín en una entrevista para la revista 'Hola!', en la que añadía: «Puedes pelearte con un amigo y a los dos días se te ha pasado y no pasa nada. Paquito es mi hermanito y ya está. Lo que pasa que como yo ahora estoy enredado todo el día pues he podido verle menos, pero hemos hablado siete veces en la última semana».

Por su parte, Arévalo también ha querido poner paz y este fin de semana ha realizado unas declaraciones en el programa de Toñi Moreno, 'Viva la vida', en las que ha mostrado su arrepentimiento. «He cometido una gran torpeza» y ha añadido: «Nos hablamos, nos chateamos, y todo se olvidará con el tiempo. Para mí está olvidado. Lo que he hecho, lo he hecho sin maldad. Él me sigue queriendo y yo a él también».