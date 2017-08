Bella Hadid se siente «genial» por desfilar en Victoria's Secret 2017 Bella Hadid, junto a la imagen y el texto en el que confirma su presencia en el desfile. / Instagram La modelo silencia en Instagram los rumores que hablaban de su posible ausencia en el desfile EL NORTE Lunes, 28 agosto 2017, 18:23

Cuando se hizo pública la lista con las modelos que iban a desfilar este año para Victoria's Secret, nadie comprendía tres ausencias respecto a la edición anterior. Kendall Jenner, Gigi Hadid y su hermana Bella Hadid no estaban entre las afortunadas.

Los medios se hicieron eco de los nombres de estas reconocidas modelos y saltaron todo tipo de rumores. Pero Bella Hadid los ha silenciado en Instagram, como recoge la web de 'Chance'. La joven ha publicado su confirmación en el desfile como modelo de Victoria's Secret 2017. Junto a una fotografía, la hermana de Gigi escribía: «@victoriassecret estoy tan emocionada!..!!!! Gracias @monica.mitro @10magazine @johndavidpfeiffer y por supuesto al maravilloso, increíble @ed_razek + y a todos los del equipo por hacer este sueño otra vez realidad.. Me siento tan absolutamente genial por poder formar parte de este show otra vez...entrando en las oficinas este año me he sentido tan feliz, sana, y halagada. No puedo esperar para volver a vivir otra experiencia increíble!!! Felicidades a todas las preciosas chicas con las que voy a desfilar. No puedo esperar!».

Ahora falta saber si Kendall y Gigi harán lo mismo. De momento, guardan silencio, mientras sus seguidores confían en que sigan el camino de su hermana y desfilen para Victoria's Secret, un evento que ha levantado una gran expectación por nombres como Estelle Chen, Daria Khlystun o Alecia Morais.